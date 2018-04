Santo André ganha três opções para buscar reabilitação

Os volantes Ricardo Conceição e Dionísio, além do meia Camilo - que ainda não estreou com a camisa do clube -, foram liberados pelos médicos no meio da última semana e, após fazerem trabalho de recuperação física com o auxiliar de preparação Ricardo Rosa nos últimos dias, encontram-se em plenas condições para voltar a jogar.

"Eles voltam em boa hora, afinal estamos nos aproximando da reta final do campeonato. Sigo confiando neste grupo", afirmou o técnico Sérgio Soares.

O Santo André enfrenta o Vitória no próximo sábado, 18h30, no Estádio Bruno José Daniel, pela 28.ª rodada. O objetivo é esquecer a derrota para o Sport, por 2 a 1, no Recife, sofrida no último domingo.