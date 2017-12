Santo André goleia Bragantino na Série C O Santo André deu um largo passo para chegar ao quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, ao golear o Bragantino, por 4 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Bruno José Daniel. No jogo de volta, quarta-feira em Bragança Paulista, o time do ABC pode perder até por 2 a 0. O Bragantino precisa vencer por 3 a 0 para ficar com a vaga do Grupo 80. O Ituano, terceiro paulista na quinta fase, perdeu para o RS, por 2 a 1, na Grande Porto Alegre. A vitória do Santo André foi incontestável, porque dominou as ações em campo e soube aproveitar as chances de gols criadas por seus atacantes. Marcos Dener, de cabeça, abriu o placar aos sete minutos. O Bragantino voltou para o segundo tempo disposto a reverter o placar, mas sofreu o segundo gol com Careca aos cinco minutos. O time de Bragança Paulista ainda tentou diminuir o placar, mas ficou exposto aos contra-ataques. Marcos Dener marcou o terceiro gol aos 14 e Daniel ampliou aos 35 minutos. O Bragantino só diminuiu nos acréscimos, aos 47, com Altair cobrando pênalti. Outro clube paulista, o Ituano, perdeu para o RS, em Alvorada, por 2 a 1, num jogo bastante equilibrado. O time da casa marcou dois gols no primeiro tempo, aos 27 com Roni e aos 43 minutos com Baltazar. No começo do segundo tempo, aos três minutos, Jabá diminuiu. Depois o Ituano buscou o empate, mas seus atacantes finalizaram muito mal. No jogo de volta, quarta-feira, em Itu, uma vitória por 1 a 0 garantirá a vaga ao Ituano pelo Grupo 81. O curioso que esta foi a segunda derrota seguida do Ituano para o RS, que vencera por 3 a 1 na fase anterior, na quarta-feira. Outros jogos - A rodada deixou os mandantes em vantagem. Além das vitórias de Santo André e RS, outros dois clubes venceram em casa. Em Campina Grande, o Campinense goleou a Tuna Luso, por 4 a 1, com gols de Marcinho, Neto (2) e Márcio Cardoso, com Massa o diminuindo para os paraenses. Para ficar com a vaga do Grupo 78, o Campinense pode perder até por dois gols de diferença em Belém. O Botafogo também abriu vantagem, em João Pessoa, ao golear o Palmas-TO, por 5 a 2. Os gols paraibanos foram marcados por Helinho (2), Nilson Sergipano, Rogerinho e Doval. Para o Palmas marcaram Ferdinando, de pênalti, e Carrapeta. No jogo de volta, o Botafogo pode perder por 2 a 0, assim mantém a diferença no saldo de gols. O regulamento prevê que em caso de igualdade no saldo, o gol fora de casa tem peso dobrado. Confira os resultados: Grupo 78 - Campinense-PB 4 x 1 Tuna Luso-PA; Grupo 79 - Botafogo-PB 5 x 2 Palmas-TO; Grupo 80 - Santo André-SP 4 x 1 Bragantino-SP; Grupo 81 - RS-RS 2 x 1 Ituano-SP.