Santo André goleia Caxias no Sul Ainda sem saber o resultado do julgamento que pode lhe devolver seis pontos, marcado para a próxima semana, o Santo André vem garantindo dentro de campo sua manutenção na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira o time do ABC Paulista goleou o Caxias, em pleno Estádio Centenário, em Caxias do Sul, por 4 a 1. A partida foi válida pela 19ª rodada. A vitória colocou o Santo André na 14ª colocação, com 23 pontos, e manteve a remota chance de classificação sem a ajuda da Justiça Desportiva. O Caxias, que também luta pela classificação, caiu para a 12ª colocação, com 25 pontos. Taticamente muito bem posicionado no campo, o Santo André começou a partida com esquema bastante definido: o contra-ataque. No primeiro deles o time do ABC Paulista já conseguiu abrir o marcador. Aproveitando uma falha na marcação, Andradina avançou pela meia esquerda e bateu no ângulo. O jogo era equilibrado, mas as investidas do time paulista eram muito certeiras. Aos 17 minutos, no segundo ataque, o time marcou o segundo gol. Marco Aurélio cruzou na cabeça de Alexandre, que nem precisou pular para marcar. Dois minutos depois o Santo André confirmou o aproveitamento incrível de ataques e marcou o terceiro, com Romerito acertando um belo chute da esquerda. Ele contou ainda com um escorregão do goleiro Luiz Müller. Aos 42 minutos o meia Andradina cometeu um pênalti em Fantick. O zagueiro Samuel cobrou com categoria e recolocou os donos da casa no jogo. No segundo tempo, os visitantes mantiveram a tática vencedora e conseguiram praticamente eliminar as reações do adversário aos 10 minutos. Alexandre cruzou e Sandro Gaúcho, livre, tocou com a ponta da chuteira para marcar o quarto. Nem mesmo o técnico Mano Menezes, que desde que assumiu o time o tirou da zona do rebaixamento e levou para brigar pela classificação, conseguiu burlar a tática do Santo André. Os dois times ainda tiveram chances de marcar, mas desperdiçaram. O Santo André volta a jogar pela competição na próxima sexta-feira, quando tenta continuar a reabilitação contra o CRB, em casa. O Caxias vai ao interior de São Paulo para tentar passar pelo Mogi Mirim, no próximo sábado, dia 04.