Santo André goleia na Série A-2 O Santo André, com 42 pontos, foi o grande destaque da 22ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, neste domingo, ao golear o Mirassol (26) por 5 a 2, no ABC. Mas o líder da competição continua sendo o Etti Jundiaí (49), que ontem (19) venceu o América (33) por 2 a 0. O Santo André, que continua na briga pelo acesso, começou perdendo. Vandir abriu o placar para o time de Mirassol. Mas o Santo André virou o jogo ainda no primeiro tempo, com gols de Sandro Gaúcho e Jajá (2). No segundo tempo, Leandro e Alexandre ampliaram a vantagem do time do ABC, enquanto Andradina diminuiu para o Mirassol, ainda ameaçado pelo rebaixamento. Quem marcou passo foi o Ituano (46) que apenas empatou com a Francana (31), em 1 a 1, em Franca, mas perdeu o ponto extra nos pênaltis, por 2 a 1. O veterano Roberto Carlos abriu o placar para a Francana, com Chiquinho empatando para o Ituano. O Juventus (43) manteve a terceira posição ao vencer o Araçatuba (31), por 1 a 0, em Araçatuba, com gol de Marcos Dener. Em Bragança Paulista, o Bragantino (24) se recuperou ao vencer o Paraguaçuense (24), por 2 a 0, com gols do zagueiro Fransérgio e do veterano Alberto. Em Rio Preto, o Rio Preto (33) venceu o Olímpia (33), por 3 a 2, com gols de Maurinho (2) e Fábio Zeni, enquanto Viton e Luis Carlos marcaram os gols do Olímpia. No Vale do Paraíba, o São José (16) ainda não conseguiu vencer. Empatou com o Comercial (25) , em 1 a 1, com gols de Odemilson (São José) e Ayupe, cobrando pênalti, mas perdeu nos pênaltis por 6 a 5, deixando o ponto extra para o time de Ribeirão preto, que se recuperou da goleada, de 7 a 0, sofrida para o Etti, no meio de semana. No sábado, o Nacional venceu o Sãocarlense, por 2 a 0. Confira a rodada: Etti Jundiaí 2 X 0 América, Nacional 2 X 0 Sãocarlense, Araçatuba 0 x 1 Juventus; Santo André 5 x 2 Mirassol, São José (5) 1 x 1 (6) Comercial, Bragantino 2 x 0 Paraguaçuense, Rio Preto 3 x 2 Olímpia e Francana (2) 1 x 1 (1) Ituano.