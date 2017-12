Santo André goleia Novo Horizonte-GO O Santo André não tomou conhecimento do Novo Horizonte-GO e goleou por 5 a 0, na estréia do clube paulista na primeira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira à tarde. O resultado classificou o Santo André para a próxima fase, dispensando o jogo de volta. O adversário do clube do ABC Paulista sairá da chave entre Atlético-MG e Catuense-BA, que jogam a primeira partida nesta quarta-feira, na Bahia e o jogo de volta, se precisar, em Minas Gerais, no dia 03 de março. O time do Santo André não encontrou dificuldades para vencer a equipe goiana. Desde o primeiro minuto de jogo, impôs seu ritmo e dominou completamente o adversário. Logo aos nove minutos de partida, o meia ofensivo Makanaki abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o atacante Jean Carlos fez mais dois gols a favor do Santo André, aos 28 e 34 minutos. No segundo tempo a história do jogo não mudou e o clube paulista continuou mandando na partida. A goleada foi completada com um gol contra o zagueiro Fábio, do Novo Horizonte-GO, aos 19 minutos e com o meia Elvis, aos 39 minutos da etapa final.