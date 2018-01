Santo André goleia Sertãozinho na Série C O técnico Luís Carlos Martins estreou com o pé direito no Santo André ao golear o Sertãozinho, por 4 a 0, sábado à noite, no estádio Bruno José Daniel, no ABC, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Agora na partida de volta pelo Grupo 51, em Sertãozinho, o Santo André tem a vantagem de poder perder por três gols de diferença que se classifica para a próxima fase da competição. Rodrigo Sá, aos 28 minutos, de cabeça, abriu o placar. Daniel marcou o segundo logo aos 42 minutos com um chute cruzado. Ele mesmo ampliou no primeiro minuto da etapa final, com Alexandre completando o placar aos 38 minutos, cobrando pênalti. Outro jogo - No outro jogo da noite, em Andradas, Rio Branco e Ipatinga empataram em 1 a 1, com os gols saindo no segundo tempo. Gil, aos 4 minutos, abriu para o time da casa, enquanto o artilheiro Sérgio Alves empatou, aos 15, para os visitantes. O jogo de volta, pelo Grupo 46, será realizado em Ipatinga, dia 15.