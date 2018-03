Santo André inicia concentração no domingo O técnico Luiz Carlos Ferreira não quer saber de dar folga aos atletas do Santo André. Depois do descanso nesta sexta-feira, o elenco se reapresenta neste sábado, às 8h30, no ABC, para treinos físico e tático em dois períodos. No domingo, o elenco viaja pela manhã a um local próximo de Campinas, que ainda não foi definido pela diretoria. De lá só sai na quarta-feira, dia do jogo contra ao Guarani, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. A diretoria queria Jarinu, mas como a Ponte Preta já reservou o local para fazer inter-temporada, outra cidade terá que ser escolhida. Sobre a permanência do lateral Alexandre e o meia Vander, Ferreira disse que não espera mais contar com ambos. "Eles querem se apresentar logo na Ponte. Não tem como, eles já estão com a cabeça no novo time e na Série A do Campeonato Brasileiro." Mas a diretoria da Ponte não só acenou com a possibilidade como a apresentação dos dois foi até cancelada. Na terça-feira a Ponte inicia sua inter-temporada, mas os atletas foram autorizados a se apresentarem apenas na sexta-feira. Como o Ramalhão sofreu com a debandada de atletas no meio da competição, pois os contratos foram feitos apenas por três meses, os reforços viriam em boa hora. Com ou sem eles, o técnico Luiz Carlos Ferreira garante que o time vai para a campo como a mesma vontade e garra que o colocaram na inédita posição na Copa do Brasil.