Santo André, insatisfeito, ainda lidera Apesar de ter conseguido um empate nos minutos finais do jogo contra o Avaí, sábado, que terminou 2 a 2, e ainda ter mantido a invencibilidade em casa dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, o time do Santo André não agradou em nada o técnico Sérgio Soares. O time do ABC divide a primeira posição, com 22 pontos, com o Santa Cruz, mas leva a melhor no saldo de gols - 10 a 8. "Foi muito feio. Nosso primeiro tempo foi horrível. Sei que a competição é desgastante, mas essa queda é inadmissível", esbravejou. Na última rodada o time perdeu a invencibilidade, ao ser derrotado pelo Grêmio, por 1 a 0, em Porto Alegre (RS). Mas se o conjunto não agradou ao treinador, alguns pontos isolados foram alvos de elogios, como a entrada do jovem lateral André Luís, que acabou participando diretamente dos dois gols. "O André é um lateral ofensivo e sempre entra muito bem nas partidas . Em um curto espaço de tempo o André será um dos melhores laterais do futebol paulista", aposta. Para o confronto contra o Guarani, no próximo sábado, o técnico terá a volta dos zagueiros Valdomiro e Diego Padilha, que cumpriram suspensão.