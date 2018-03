Santo André já faz planos sem Fumagalli O Santo André perdeu o meia Fernando Fumagalli para a partida de volta contra Atlético Mineiro, pela segunda rodada da Copa do Brasil, marcada para o próximo dia 7 de abril. Um dos destaques do time no Campeonato Paulista e na própria Copa do Brasil, o jogador foi negociado com o Marília e decidiu se apresentar ao seu novo clube na próxima sexta-feira. Para o técnico Luiz Carlos Ferreira, que até a semana passada contava com o jogador para a partida em Belo Horizonte, o caso já é passado. Ele pensa exclusivamente no confronto que pode deixar o time do ABC com sua melhor colocação em uma competição na história. Ferreira pretende utilizar o tempo que tem para preparar, principalmente, a cabeça dos jogadores. "Fizemos um grande resultado em casa (3 a 0), mas não podemos pôr tudo a perder na partida de volta. Para isso precisamos, mais do que tudo, concentração e cabeça no lugar". Amistoso com o Corinthians - Para conseguir este equilíbrio, o time aproveitou o tempo entre um jogo e outro para se refugiar na cidade de Jarinú, interior de São Paulo. No domingo a delegação segue para a estância, onde permanece até terça-feira e de lá parte direto para a capital mineira. Antes disso, no sábado, faz um jogo-treino com o Corinthians, em Extrema-MG.