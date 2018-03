Santo André já pensa na Copa do Brasil Os jogadores do Santo André se reapresentaram nesta quinta pela manhã ao técnico Luiz Carlos Ferreira. Nem mesmo a derrota por 3 a 1 para o Avaí-SC, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, serviu para desanimar o grupo. As atenções estão voltadas completamente para o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Guarani, no dia 5 de maio. Para essa partida, Ferreira não poderá contar com o volante Marquinhos e com o zagueiro Alex, contundidos. Outro desfalque certo é o zagueiro Valdir, que já atuou na competição pela Portuguesa Santista e por isso não poderá ser escalado. Ferreira terá tempo para definir o esquema que vai armar contra o Bugre. Domingo pela manhã, a delegação viaja para a cidade de Jarinu, no interior de São Paulo, onde ficará concentrada até quarta-feira. Em casa, o Santo André precisa de apenas um empate em 0 a 0 para ficar com a vaga. Vitória simples, ou empate superior a dois gols o Guarani se classifica. Como a partida de ida, em Campinas, terminou empatada em 1 a 1, um novo empate por esse placar levará a disputa para os pênaltis.