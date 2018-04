Santo André joga em ritmo de festa Já sem chance alguma de se classificar para a próxima fase da Série B do Brasileiro, mas também livre do rebaixamento, o Santo André pode participar de uma forma diferente desta reta final do campeonato. O time do ABC paulista recebe o São Raimundo nesta sexta-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e, se vencer, deixa os amazonenses em situação delicada. Mesmo tendo perdido 12 pontos na Justiça Desportiva, por escalação irregular de dois jogadores nas duas primeiras rodadas da competição, o Santo André ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos. Já o São Raimundo, com 25 pontos, está na 17ª posição. No sábado, o Santo André comemora seu 37º aniversário com um churrasco em sua sede náutica. O encontro também prevê homenagem aos campeões da Copa do Brasil de 2004 e o lançamento oficial do CTR - Centro de Treinamento do Ramalhão. Para a partida desta sexta, o técnico Sérgio Soares terá cinco desfalques. O trio de zagueiros titulares - Da Guia, Dedimar e Gabriel - está suspenso. Valdir, Diego Padilha e Félix serão os substitutos. Também suspenso, o atacante Marco Aurélio dá espaço para a volta de Sandro Gaúcho, que se recuperou de contusão. E o volante Léo Mineiro substitui Ramalho, que foi para o São Paulo.