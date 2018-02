Santo André joga para deixar lanterna Neste sábado, o Santo André pode deixar pela primeira vez a última colocação do Campeonato Brasileiro da Série B desde que foi punido pela Justiça Desportiva com a perda de 12 pontos. O time irá enfrentar o Londrina no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, às 16 horas. Com apenas um ponto na tabela de classificação, o Santo André, se vencer, passa o próprio Londrina, único time que ainda não conseguiu vencer na competição e que tem apenas três pontos. Mesmo com as atenções focadas completamente na final da Copa do Brasil, que será disputada na próxima quarta-feira no Maracanã, contra o Flamengo, o técnico Péricles Chamusca confirmou que não irá poupar nenhum dos titulares. Com isso, o time será o mesmo que jogou na primeira partida da final da competição nacional. O atacante Sandro Gaúcho, que despertou o interesse na Ponte Preta para o Brasileirão, assumiu a culpa no gol marcado pelo lateral Athirson na final, na cobrança de falta. No entanto, ele garantiu não ter fugido da bola. "Pela televisão parece que queria me proteger, mas na verdade eu tentei chutar a bola. O efeito me atrapalhou", explicou. A importância que o jogo tem para o Santo André é a mesma que para o Londrina, fugir do rebaixamento. O time já fez de tudo para vencer, mas nada deu resultado. Após trocar de técnico duas vezes, a última medida foi a contratação de quatro jogadores e a dispensa de outros cinco. Neste sábado, o time deve contar com as estréias do zagueiro Luís Oscar e do atacante Carazinho, ambos contratados junto ao 15 de Novembro-RS, que foi semifinalista da Copa do Brasil. Edinho Baiano e Wesley Brasília, que foi para o futebol turco, deixam o time.