Santo André joga para manter liderança O Santo André defenderá a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B diante do Paulista, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC. Enquanto o Santo André faz excelente campanha na Série B, com 13 pontos, o Paulista está com apenas 6, mais preocupado com a disputa da semifinal da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, o time de Jundiaí decide a vaga contra o Cruzeiro, no Mineirão. No Santo André, o técnico Sérgio Soares tem apenas um desfalque em relação à equipe que atuou no último compromisso: 0 a 0 com o Ceará, em Fortaleza. O atacante Rodrigão sofreu lesão na mão e fica de fora. Seu substituto natural é Sandro Gaúcho, artilheiro do clube na temporada, com 11 gols. No Paulista, a idéia de usar um time misto foi descartada, com medo de um novo tropeço. Afinal, na semana passada, os titulares foram poupados e a equipe perdeu em casa para o São Raimundo. Apenas dois jogadores serão poupados pelo técnico Vagner Mancini. O atacante Finazzi, que não está 100% fisicamente, será substituído por Jefferon, enquanto que o meia Márcio Mossoró deve ceder sua vaga para Juliano.