Santo André joga pela vitória em casa Buscando recuperar a vice-liderança, perdida para o Marília após a derrota para o Vila Nova, por 3 a 1, na última rodada, o Santo André recebe nesta sexta-feira o São Raimundo, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 28 pontos, o time paulista ocupa a terceira colocação, enquanto os amazonenses estão na 13.ª, com 22. Com a contratação do meia Marco Antônio junto ao São Paulo, o técnico Sérgio Soares deve mudar o esquema para o 4-4-2. "Com dois meias de qualidade, como o Marco e o Rafinha, começamos a pensar em mudar", adiantou o técnico. O atacante Jorge Henrique também deve fazer sua estréia e formará o ataque ao lado de Sandro Gaúcho. A outra novidade é o volante Careca, que fica com a vaga de Marquinhos Bolacha, lesionado. No São Raimundo, o técnico Luís Carlos Winck poderá manter o mesmo time que goleou o Náutico por 4 a 0 em Manaus. O grande desafio do time é desenvolver fora de casa o mesmo futebol que desempenha em casa. "É uma pergunta que não sei responder", revelou o diretor Ivan Guimarães.