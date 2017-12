Santo André lidera Série C do Brasileiro O Santo André assumiu a liderança isolada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o Botafogo-PB, por 3 a 1, neste domingo, em João Pessoa, na Paraíba. O time do ABC agora tem seis pontos em dois jogos. O Ituano, em Campina Grande, perdeu para o Campinense, por 1 a 0, e os dois times dividem a vice-liderança, com três pontos cada. O Botafogo é lanterna depois de sofrer duas derrotas consecutivas. Campeão e vice vão assegurar o acesso à Série B em 2004. E o Santo André deu um passo importante para garantir essa conquista por ter vencido fora de casa. O time paraibano saiu na frente aos 26 minutos, com um gol contra de Diego. Ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, Marcos Denner empatou. Na etapa final, o Santo André aproveitou bem os contra-ataques garantindo a vitória com gols de Marcos Denner, aos 20, e Tássio aos 32 minutos. Em Campina Grande, o Ituano não conseguiu evitar a derrota para o time da casa. Muito desfalcado o time paulista tentou se fechar na defesa, mas sofreu o gol aos 43 minutos do primeiro tempo, com Helinho cobrando pênalti. O time da casa ainda criou outras chances no segundo tempo, mas desperdiçadas por seus atacantes. A terceira rodada do quadrangular será disputada quarta-feira. No ABC, o líder Santo André recebe o Ituano. Em João Pessoa, o Botafogo recebe o Campinense no clássico paraibano.