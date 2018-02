Santo André luta contra rebaixamento Ainda sob os efeitos da confirmação da perda de 12 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B, imposta na última quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Santo André está pronto para enfrentar o Bahia neste sábado, em Salvador, pela 9ª rodada da competição. Agora, o time luta mesmo contra o rebaixamento para a Série C, mas sem esquecer da final da Copa do brasil contra o Flamengo. Apesar de não confirmar, o técnico Péricles Chamusca deve fazer apenas uma alteração no time que na última rodada venceu o Sport-PE por 2 a 0. Contundido, o lateral-direito Nelsinho não joga e será substituído por Almir. Suspenso desde o início do mês, o treinador preferiu não lamentar a decisão da Justiça. "A diretoria e o departamento jurídico fizeram o que foi possível. Agora nos resta trabalhar ainda mais dentro de campo para tentar salvar o time do rebaixamento", disse Péricles Chamusca, que será substituído no banco pelo auxiliar Sérgio Soares.