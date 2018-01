Santo André mantém esperança na Série B O Santo André está em situação complicada na fase semifinal do Campeonato Brasileiro da Série B. Após perder para o Santa Cruz por 3 a 0, em Recife (PE), no último sábado, o time está em último lugar do Grupo A, sem pontos. Por isso, deposita suas últimas esperanças nas duas partidas seguidas que fará contra o Avaí, que também não somou pontos e está na penúltima posição. "Eles estão desesperados quanto nós mas se vencermos lá vamos decidir em casa", disse o goleiro Júlio César. O primeiro jogo acontece no sábado, em Florianópolis (SC), e o segundo terça-feira, dia 4, em Santo André. A equipe paulista ainda enfrenta nesta fase o Grêmio fora de casa e o Santa Cruz em casa.