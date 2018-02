Santo André mantém fórmula de sucesso Mantendo a fórmula que vem dando certo desde o início da Copa do Brasil, a delegação do Santo André viaja nesta terça-feira para a cidade de Jarinu, interior de São Paulo, onde fará sua preparação visando à partida diante do Bahia, sábado, às 16 horas, em Salvador, e principalmente o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra Vitória ou Flamengo. O técnico Péricles Chamusca não terá problemas para escalar o time diante do Bahia. Todos os jogadores que atuaram na vitória de 2 a 0 sobre o Sport Recife estão a disposição. A única dúvida é sobre a recuperação ou não do lateral-direito Da Guia que não atuou contra a equipe pernambucana. Em Jarinu, o treinador terá tempo para preparar taticamente a equipe, já que, com a seqüência de jogos entre Copa do Brasil e Série B, o tempo ficou cada vez mais escasso. A viagem para Salvador será na sexta-feira, às 15 horas. Se o adversário na final da Copa do Brasil for o Vitória e o primeiro jogo for em Salvador, a equipe já ficará concentrada na capital baiana. Caso seja o Flamengo e o primeiro jogo no Maracanã, a equipe seguirá direto para o Rio de Janeiro. Se o primeiro jogo da final for em São Paulo, a delegação retorna em seguida para o ABC.