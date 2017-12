Santo André mantém liderança na A1 O Santo André manteve a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-1, ao vencer a Internacional, em Limeira, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Limeirão, pela décima rodada. O time do ABC tem 20 pontos, um a mais que o União São João de Araras, que venceu o Ituano, por 4 a 3, em Araras. O gol da vitória do Santo André foi marcado aos 14 minutos pelo lateral Marcão. Depois o Santo André tratou de garantir a vitória, apesar do esforço do adversário que continua com apenas sete pontos, na antepenúltima posição. Em Araras, no melhor jogo da rodada, O União venceu o Ituano, por 4 a 3, depois de abrir 4 a 0 no primeiro tempo, com gols de Juliano (2), Fabinho (pênalti) e Mauro. Mas o Ituano reagiu no segundo tempo, quando marcou três gols com Titã, Bocão e Ranielli. O Ituano se mantém com 16 pontos, na quarta posição. Em Ribeirão Preto, muito equilíbrio no empate entre Botafogo e Matonense, por 2 a 2. O Botafogo chegou aos 15 pontos, enquanto a Matonense ainda é vice-lanterna com seis pontos. Em Santos, a lanterna Portuguesa Santista suou para empatar por 1 a 1 com o União Barbarense, agora com 11 pontos. Em Americana, outro empate justo entre Rio Branco e Mogi Mirim, por 1 a 1. O Rio Branco tem 15 pontos, se mantendo no bloco de frente, enquanto o Mogi chegou aos 12 pontos. Internacional 0 X 1 Santo André - O Santo André mostrou força, ao vencer a Internacional, por 1 a 0, no Limeirão, nesta quarta-feira, mantendo a liderança isolada do Paulistão, com 20 pontos. A Inter é penútima colocada com apenas sete pontos e já tendo duas derrotas seguidas sob o comando do técnico Vica. O gol da vitória saiu logo aos 14 minutos com o lateral Marcão. O Santo André ainda teve outras chances para ampliar o placar, principalmente nos contra-ataques, mas não conseguiu. No segundo tempo, o time do ABC preferiu se fechar para garantir a importante vitória. União São João 4 X 3 Ituano - No principal jogo da 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1, o União São João goleou o Ituano, por 4 a 3, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. A vitória deixou o time na Araras na vice-liderança isolada do Paulistão, com 19 pontos, enquanto o Ituano permanece com 16 pontos. O atacante Juliano, em noite inspirada, marcou dois gols logo aos 11 e 15 minutos. O Ituano sentiu o impacto e acabou se perdendo em campo. Ainda no primeiro tempo, o União já conquistou a goleada, com Fabinho fazendo o terceiro, de pênalti, aos 32, e Mauro, o quatro gol, aos 33 minutos. Em desvantagem no placar, o técnico Ruy Scarpino arriscou tudo no segundo tempo e quase chegou ao empate. Titã, aos 26, Bocão aos 28 e Ranielli aos 32 minutos marcaram para o Ituano que deixou o campo com muito moral. Botafogo 2 X 2 Matonense - Botafogo e Matonense fizeram um jogo bastante equilibrado e que terminou empatado por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela décima rodada do Paulistão. O Botafogo, saindo da crise, chega aos 15 pontos, enquanto a Matonense, com seis pontos, ainda é vice-lanterna e ameaçado pelo rebaixamento. Wagner abriu o placar aos dois minutos, mas Lê empatou aos 13 minutos. No segundo tempo, a Matonense tentava segurar o empate quando Goiano marcou contra, aos 29 minutos. O time de Matão foi salvo aos 47 minutos, com um gol de Rogerinho. Portuguesa Santista 1 X 1 União Barbarense - A Portuguesa Santista ainda não conseguiu deixar a lanterna do Paulistão. Mesmo jogando em seu estádio, o Ulrico Mursa, em Santos, apenas empatou com o União Barbarense, por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite. A Santista tem agora cinco pontos, enquanto o Barbarense soma 11 pontos. O jogo esteve, na realidade, mais para o time de Santa Bárbara, que abriu o placar com Marco Antonio aos 20 minutos do primeiro tempo. O empate só saiu aos 26 minutos da etapa final, com Paulo César, ex-São Paulo. Rio Branco 1 X 1 Mogi Mirim - Mesmo atuando em casa, o Rio Branco não foi além do empate, por 1 a 1, com o Mogi Mirim, nesta quarta-feira à noite, pelo Campeonato Paulista da Série A1. O empate foi o resultado mais justo, deixando o Rio Branco com 15 pontos e o Mogi, subindo na tabela, com 12 pontos. O artilheiro Denis, de novo, deixou sua marca ao abrir o placar para o Mogi Mirim aos 21 minutos do primeiro tempo. O empate só saiu aos 33 minutos do segundo tempo com Alberto, depois do time da casa tanto insistir em perder chances de gols.