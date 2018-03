Santo André: marcação especial sobre Love O Santo André está disposto a surpreender o Palmeiras, sábado à tarde, no Parque Antártica e conquistar um resultado positivo. Uma coisa é tida quase como certa: o atacante Vágner receberá marcação especial. Uma prova disso é que o Santo André, que já vinha atuando com três zagueiros (Dedimar, Da Guia e Alex), deve ter o reforço de um quarto defensor, que provavelmente seria Gabriel. Para tanto, o técnico Luiz Carlos Ferreira já tem uma arma para bloquear as principais jogadas palmeirenses: fitas de vídeo. O treinador, que dirigiu o Marília no Brasileiro da Série B do ano passado, passará aos jogadores o vídeo da derrota do seu time na época para o Palmeiras (2 a 0). "Vi e revi essa fita e pretendo passá-lo aos atletas". O confronto contra o Palmeiras, domingo em São Paulo, será o chamado jogo de seis pontos. Se sair vencedor, o time do ABC deixa o adversário para trás na classificação e, de quebra, praticamente garante uma das vagas. O Santo André, quarto colocado, tem 14 pontos, dois a menos do que o Palmeiras, no Grupo 2.