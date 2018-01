Santo André nega "jogo de compadres" Antes do início do Campeonato Paulista, São Paulo e Santos eram considerados os virtuais classificados do grupo 2. Mas não demorou muito para as surpresas da chave - Portuguesa Santista e Santo André - aprontarem para os grandes. Logo na primeira rodada, o time do ABC empatou com o Santos (2 a 2), em casa. Agora, na última rodada, um empate contra o São Paulo é bom para os dois times, domingo, no Morumbi. "Se fosse um ?jogo de compadres? não estaríamos concentrados cinco dias aqui em Jarinu. Era só ir para o Morumbi, jogar e pronto. Não iria gastar dinheiro à toa. Não existe nada disso", garante o diretor de futebol do Santo André, Sérgio do Prado, rejeitando as especulações sobre um possível conchavo entre as duas equipes para prejudicar o Santos. Mesmo com uma campanha discreta, o Santo André tem os mesmos 10 pontos de Santos e São Paulo - só perde nos critérios de desempate. Um aproveitamento que não surpreende os jogadores do time do ABC. "O Santo André não está na briga pela classificação por acaso. Temos um time de qualidade, com jogadores experientes", afirma o lateral-direito Dedimar. "Tivemos um resultado infeliz contra a Portuguesa Santista (derrota por 1 a 0, em casa), mas nada que irá nos derrubar psicologicamente." Apesar de o adversário ser o time de estrelas do São Paulo, a situação da equipe do Morumbi não é cômoda. O técnico Oswaldo de Oliveira, que vem balançando no cargo desde a eliminação no Campeonato Brasileiro do ano passado, teve o seu trabalho mais questionado após a derrota para o São Raimundo (2 a 0), pela Copa do Brasil. O responsável pela queda de Oswaldo de Oliveira pode ser o técnico Luiz Carlos Ferreira. Experiente em comandar clubes que lutam para chegar à primeira divisão, o treinador pode colocar o Santo André na próxima fase do Paulistão. O bom momento fez com que Luiz Carlos Ferreira fosse sondado pelo Marília, equipe que dirigiu no ano passado e que nesta semana acertou a contratação de Paulo Comelli (ex-Barbarense). "Não podia deixar o pessoal na mão agora, mesmo porque estou confiante de que ainda podemos conquistar uma vaga no último jogo", explicou o treinador, bastante otimista para o confronto contra o São Paulo. Para o jogo decisivo, a comissão técnica tomou todos os cuidados para reforçar o lado psicológico dos jogadores. Após a derrota para a Santista, a equipe passou a semana toda treinando em Jarinu. Na tarde desta sexta-feira, o último coletivo antes do jogo foi fechado para os jornalistas. E sábado os jogadores ouvirão uma palestra sobre motivação. Tudo para superar as estrelas do São Paulo e avançar no Campeonato Paulista.