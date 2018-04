Santo André: nova sessão no STJD Pela segunda semana seguida, o Santo André fica na expectativa de reaver 6 dos 12 pontos perdidos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em relação à suposta escalação irregular dos atletas Valdir e Osmar na Série B do Brasileiro. A nova sessão está marcada para esta quinta-feira, a partir das 18 horas. O julgamento já foi adiado na semana passada, com a alegação dos auditores que o tempo para análise do pedido foi pequeno. O auditor Rubens Aprobato Machado foi quem pediu o adiamento. A argumentação do advogado Rogério Derbly, que representa o Santo André, será em cima da data limite para a queixa por parte do Paulista. Segundo ele, o clube de Jundiaí teria apenas até o dia 29 de abril para prestar queixa. No entanto, ela foi feita no dia 30. Se vencer nos tribunais, o Santo André atinge 29 pontos, assume a sétima colocação e entra na briga direta por uma das oito vagas na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Por enquanto, o time está na 16ª colocação, com 23 pontos. Pela 20ª rodada da competição, o time do ABC paulista enfrenta sexta-feira o CRB. Para o jogo, o técnico Sérgio Soares não terá o volante Ramalho, suspenso pelo terceiro amarelo. No ataque, Daniel, que vinha sendo aproveitado na reserva, fraturou o pé e ficará cerca de 20 dias afastado.