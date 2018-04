Santo André: para pôr fim a ameaça No Santo André, a ordem é esquecer a briga no STJD por causa dos 12 pontos perdidos, e pensar somente no jogo contra o CRB, na noite desta sexta-feira, às 20h30, no estádio Bruno José Daniel. Com a vitória, além do time do ABC eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento, ainda se mantém com chances remotas de classificação. No momento, o Santo André é o 16º colocado, com 23 pontos ganhos. O CRB, que também depende de mais uma vitória para se manter na Série B, é o 15º colocado, com 24 pontos. O único desfalque que o técnico Sérgio Soares terá é o do volante Ramalho, que recebeu o terceiro amarelo. Para seu lugar, existe a dúvida entre Márcio Griggio e Léo Oliveira, com mais chances para o primeiro, que já atuou na posição e não decepcionou. O restante do time será o mesmo que goleou o Caxias por 4 a 1, em Caxias do Sul, na rodada passada. A dupla de ataque será mais uma vez formada por Marco Aurélio e Sandro Gaúcho. Camanducaia, que briga por uma posição de titular, fica mais uma vez no ban co de reservas.