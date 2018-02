Santo André pega Londrina de olho no Fla De olho no segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Santo André entra em campo neste sábado, às 16 horas, no estádio Bruno José Daniel, para enfrentar o Londrina pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para a comissão técnica, manter o ritmo de jogo, sem descanso, é o melhor neste momento. "Vamos manter a concentração. A adrenalina do pessoal está lá em cima, mas todos estão motivados", explica o técnico Péricles Chamusca. Como perdeu 12 pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o time paulista ainda padece na última posição, com apenas um ponto positivo. O Londrina é o vice-lanterna, com três pontos, e pode cair para a última posição se perder. "Nós acreditamos que poderemos sair das últimas posições", diz o meia Romerito, o grande destaque no primeiro jogo com o Flamengo, no empate por 2 a 2, quarta-feira, no Palestra Itália. O experiente zagueiro Dedimar vai mais longe: "Para nós não existe nada impossível", diz ele, reforçando a tese do técnico de que o grupo está muito bem preparado psicologicamente. Os jogadores se apresentaram nesta quinta-feira à tarde para treinos leves. Na manhã de sexta-feira será livre, mas às 15h30 está programado um tático, seguido de recreativo. Com relação ao time, já está definido pelo técnico que ninguém será poupado contra o Londrina, mesmo às vésperas de uma decisão importante, valendo título inédito. É possível que haja apenas uma mudança: o lateral-direito Nelsinho, totalmente recuperado de contusão, pode entrar no lugar de Da Guia. Depois da partida, o grupo deve se concentrar em Jarinu, local já escolhido em outras vezes dentro da Copa do Brasil.