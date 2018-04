Santo André pega o Caxias no Sul Na expectativa de recuperar seis pontos dos 12 perdidos na Justiça Desportiva, já que o julgamento, marcado para esta quinta-feira foi adiado mais uma vez, o Santo André volta a campo nesta sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time do ABC vai ao estádio Centenário, em Caxias do Sul, para enfrentar o Caxias, a partir das 20h30, pela 19ª rodada da competição. O time paulista está na 17ª colocação, com 20 pontos ganhos e, independente do resultado nos tribunais, já afastou momentaneamente a ameaça do rebaixamento. O Caxias, que ainda briga por uma das oito vagas, é o 11º colocado, com 25 pontos. Para a partida, o técnico Sérgio Soares não terá nenhum problema em relação ao grupo e poderá repetir a mesma escalação que bateu o líder Náutico, na última rodada, por 2 a 0. A única dúvida acontece no ataque e por questões técnicas. O titular Camanducaia tem sua vaga ao lado de Sandro Gaúcho ameaçada por Marco Aurélio, que na vitória sobre o líder marcou um belo gol. A decisão só será tomada nos vestiários, momentos antes da partida. A equipe deverá começar a partida com Júlio César; Dedimar, Da Guia e Gabriel, Alexandre, Edmílson, Ramalho, Andradina e Romerito; Sandro Gaúcho e Camanducaia (Marco Aurélio). Técnico: Sérgio Soares.