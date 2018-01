Santo André pensa em Roberto Cavalo Um dos técnicos cotados para comandar o Santo André no Campeonato Paulista está com o caminho livre para acertar com o clube paulista. Roberto Cavalo não permanecerá no Náutico em 2006. Não houve acerto financeiro com o clube pernambucano ? que não perdeu tempo e já anunciou seu novo técnico: Didi Duarte, do seu time de juniores. O time do ABC espera definir o nome do seu comandante até a semana que vem. O time tem José Macia, o Pepe, como coordenador técnico, que foi descartado pelo diretor de futebol, Sérgio Prado, para assumir como treinador. ?Ele (Pepe) ficará como coordenador, vamos contratar um outro técnico para o Paulista?, confirmou. O clube ?trabalha? também com os nomes de Vágner Benazzi e Márcio Bittencourt. Mano Menezes, que levou o Grêmio à Primeira Divisão, era o sonho do clube, mas depois do título da Série B, ele acabou renovando com os gaúchos. Roberto Cavalo é agora o mais cotado. Ele não teria aceitado redução salarial do Náutico, no qual trabalhou desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro e quase levou o clube à Primeira Divisão. Este ano Cavalo trabalhou no início do Campeonato Paulista no União Barbarense, que acabou rebaixado para a Série A2. Com a contratação de Nicanor de Carvalho pelo Bragantino, são poucos os clubes que ainda não definiram o treinador para a disputa do Campeonato Paulista 2006. Esperando a definição, os jogadores seguem treinando em dois períodos no Estádio Bruno José Daniel. Uma lista de dispensas, que seria divulgada no final de novembro foi engavetada, esperando pela definição do novo treinador.