Santo André perde a invencibilidade O Grêmio ganhou do Santo André por 1 a 0, neste sábado, em Porto Alegre, pela série B do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira derrota do time paulista, que era o último invicto da competição. Com o resultado, o tricolor gaúcho passou a ter 15 pontos e saltou da 13ª para a 7ª colocação. Mas ainda pode cair duas posições na rodada se a Anapolina ganhar do Santa Cruz e se o Sport vencer o Paulista neste domingo. O Santo André manteve a liderança, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Santa Cruz, que tem 20 pontos. Em um jogo de poucos lances de ataque, os goleiros só tiveram trabalho nas cobranças de falta. Aos 34 minutos do primeiro tempo, um chute certeiro de Dedimar foi defendido por Galatto. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Grêmio teve mais sorte. Luiz Fernando, estreante que estava sendo vaiado pela torcida, chutou de longe e fez gol porque a bola desviou num zagueiro e enganou Júlio César. Na comemoração, o jogador, que estava parado havia seis meses, por contusão, chegou a chorar. Vendo a invencibilidade do Santo André ameaçada, o técnico Sérgio Soares trocou o ala Galego pelo atacante Edmilson. O time passou a pressionar o adversário, mas cedeu espaços para o contra-ataque. O Grêmio chegou a ter quatro chances de ampliar em uma mesma jogada, mas Fábio Bala e Osmar, duas vezes cada, erraram a pontaria e chutaram em cima dos zagueiros.