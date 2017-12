Santo André perde e União lidera A1 A inesperada derrota do Santo André para o União Barbarense, por 1 a 0, neste domingo à tarde, no ABC, deixou o União São João de Araras na liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A1. O União abriu o returno do Paulistão com a maior goleada da temporada, ao fazer 8 a 3 sobre o América. O União lidera com 25 pontos, seguido pelo Santo André com 23 pontos. Classificação - 1)União São João 25 pontos; 2) Santo André 23; 3)Ituano 22; 4) Juventus 20; 5) Rio Branco 18; 6) América e Barbarense 17; 8)Mogi Mirim 16; 9) Botafogo 15; 10) Internacional 10; 11)Matonense 7 e 12)Santista 5. Santo André 0 x 1 União Barbarense - O União Barbarense surpreendeu o Santo André, ao vencer por 1 a 0 mesmo atuando no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, neste domingo à tarde, pela primeira rodada do returno do Campeonato Paulista da Série A1. O Santo André, com 23 pontos, perdeu a liderança para o União São João, que tem dois pontos a mais. O jogo foi bastante equilibrado. O Santo André assumiu a condição de favorito e tomou a iniciativa ofensiva, mas sofreu muito nos contra-ataques. A situação ficou pior ainda quando Marco Antonio abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o panorama do jogo não se alterou e o Barbarense teve o mérito de saber se defender. O time agora soma 17 pontos. Mogi Mirim 1 x 1 Matonense - Mogi Mirim e Matonense empataram por 1 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, pela primeira rodada do returno do Campeonato Paulista da Série A1. O resultado foi justo e construído ainda no primeiro tempo. A Matonense, ameaçada pelo rebaixamento, abriu o placar com Everton, aos cinco minutos. O empate foi de Jackson aos 29 minutos. O forte calor deixou os dois times sem força para tentar a vitória. Melhor para o estreante Toninho Moura que somou um ponto na sua primeira participação à frente da Matonense, ainda vice-lanterna, com apenas sete pontos. O Mogi Mirim tem 16 pontos. Portuguesa Santista 0 x 2 Internacional - Nem a estréia do experiente meio-campo Silas salvou a Portuguesa Santista de nova derrota dentro do Campeonato Paulista da Série A1. A Briosa perdeu para a Internacional, por 2 a 0, se mantendo na lanterninha do Paulistão. A Inter chegou aos 10 pontos, em penúltimo lugar, iniciando uma reação para deixar as últimas posições. Mas o jogo foi equilibrado e os dois gols da Inter saíram apenas no segundo tempo. Calil aos 23 minutos, cobrando pênalti, e Lúcio completou a vitória aos 45 minutos.