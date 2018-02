Santo André perde em casa e está praticamente rebaixado O Santo André está virtualmente rebaixado no Campeonato Paulista. Mesmo jogando em casa, no Estádio Bruno José Daniel, o time perdeu por 2 a 1 para o Juventus, nesta quarta-feira, pela 16.ª rodada da competição. Com o resultado, o time do ABC segue isolado na lanterna, com seis pontos e só um milagre o salva da queda. Os visitantes chegaram aos 17 pontos e se afastaram da zona de rebaixamento. As esperanças do Santo André em conquistar a vitória foram por água abaixo logo aos dois minutos do primeiro tempo, quando o Juventus chegou ao primeiro gol. O atacante Rafael Silva cruzou para a área e Nunes apareceu na primeira trave para desviar. A situação ficou ainda pior aos 27 minutos. O volante Naves encontrou Nunes, que aproveitou falha dos defensores Alexandre e Luís Henrique para ampliar. Um minuto depois, porém, os donos da casa descontaram com Juninho. Na segunda etapa, o time do ABC tentou de todas formas buscar o empate, mas não obteve sucesso. No final, aos 45, o goleiro Sérgio, em uma tentativa desesperada, cobrou falta da intermediária e carimbou o travessão. SANTO ANDRÉ 1 X 2 JUVENTUS Santo André - Sérgio; Lello, Luís Henrique e Cesinha (Régis); Alexandre (Juliano), Galeano (Cadu), Roger, Makelelê e Pará; Juninho e Fabinho. Técnico: Roberval Davino. Juventus - Deola; Max Sandro, Renato e Levi (Gian); Ivan, Almir, Naves, Élder (Márcio Sena) e João Paulo; Nunes e Rafael Silva (Sérgio Lobo). Técnico: Márcio Bittencourt. Gols - Nunes, aos dois e aos 27, e Juninho, aos 28 minutos do primeiro tempo. Cartões amarelos - Roger (Santo André), Levi e Márcio Sena (Juventus). Árbitro - Cleber Wellington Abade. Renda - R$ 4.007,00. Público - 484 pagantes. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).