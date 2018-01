Santo André perde, mas segue na Série C O Santo André é o primeiro clube a se classificar para a quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O time do ABC garantiu sua vaga no Grupo 68 mesmo perdendo para o Botafogo, por 1 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Santa Cruz. É que no primeiro jogo, o Santo André goleara por 4 a 0. O time começou o jogo muito bem, dominou o meio campo e criou inúmeras chances de gol. Poderia ter aberto o placar aos 10 minutos, quando o goleiro Júlio César defendeu um pênalti cobrado por Marcos Dias. Mas de tanto insistir, o time da casa abriu o placar aos 32 minutos com Silvinho, após boa jogada de Fábio Júnior na entrada da grande área. No segundo tempo, nada mudou: só deu Botafogo. Mas o time de Ribeirão Preto não conseguiu transformar em gols seu total domínio territorial. O Santo André preferiu se defender para evitar sofrer mais gols. Se deu bem.