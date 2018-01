Santo André perde para o Cerro O Santo André tropeçou nesta quinta-feira, na Copa Libertadores. Perdeu por 1 a 0 para o Cerro Porteño (PAR) - gol do artilheiro Salcedo, que chega aos oito - e viu suas chances de se classificar para a próxima fase do torneio continental diminuírem. É que o time do ABC fica com cinco pontos, empatado com o Palmeiras - que tem um jogo a menos -, ambos dividindo a segunda colocação, e precisará ?secar? o rival, já que só tem mais um jogo. O Cerro Porteño lidera, com 11 pontos, e já garantiu sua vaga.