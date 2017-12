Santo André perto do título do turno O Santo André está bem próximo de conquistar o título do primeiro turno do Campeonato Paulista da Série A1. Para isso, o time do ABC só precisa confirmar seu favoritismo diante da lanterna Portuguesa Santista, domingo, no estádio Bruno José Daniel, pela 11ª rodada da competição. O Santo André é o líder isolado do Paulista, com 20 pontos ganhos, enquanto a Portuguesa Santista somou apenas cinco pontos em 10 jogos. Apesar da superioridade, o técnico Luiz Carlos Ferreira já avisou seus jogadores que "ninguém é favorito dentro de campo". O treinador também lembrou das dificuldades que o Santo André teve para vencer a Internacional, por 1 a 0, quarta-feira, em Limeira. "Existe um equilíbrio muito grande de forças, mas é claro que vamos lutar pela vitória", disse Luiz Carlos Ferreira. Se não vencer o jogo com a Santista, o Santo André terá que torcer contra o vice-líder União São João, que tem 19 pontos. No domingo, o time de Araras enfrenta a Matonense, que soma apenas seis pontos, em Matão. Pelo regulamento, porém , o campeão do primeiro turno não terá nenhuma vantagem para chegar ao inédito título paulista. Afinal, ficará com o título o clube que somar mais pontos no turno e returno, portanto, após 22 jogos.