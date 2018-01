Santo André põe culpa na arbitragem Pela primeira vez desde que assumiu o comando do Santo André, o técnico Sérgio Soares reclamou da arbitragem. Ele não suportou a atuação do mineiro Cléver Assunção Gonçalves na partida de sexta-feira, em que seu time foi derrotado por 1 a 0, pelo Grêmio em casa. Inconformado, ele disse que se a CBF não tomar providências e colocar árbitros de qualidade nos jogos da Série B, todo o trabalho para a conquista do acesso pode ir por água abaixo. "Nós produzimos bem, infelizmente o árbitro interferiu muito no resultado, e, consequentemente, no título e no andamento da equipe daqui para a frente na competição. Falei para o presidente Jairo Livólis e para o vice Celso Luiz que precisamos de árbitros de primeiro escalão. Não quero mais passar por esse tipo de situação e temos que pedir uma atitude à CBF", reclamou. Claramente indignado com a atuação de Gonçalves, Sérgio Soares soltou o verbo. "Ele (Cléver) foi incontestável no meu modo de ver. Não pelo lance de gol, mas no decorrer da partida, não marcando ou invertendo faltas claras para a nossa equipe. Não sou de falar da arbitragem, mas hoje foi demais. Infelizmente a camisa do Grêmio pesou na hora de apitar", desabafou. A alternativa, agora, é buscar a reabilitação dentro do Grupo A, no próximo sábado, em Recife, contra o líder Santa Cruz.