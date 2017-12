Santo André prioriza a Copa do Brasil Após duas derrotas seguidas, para Santos e Paulista, a ordem no Santo André é esquecer o Campeonato Paulista e pensar apenas na estréia da Copa do Brasil contra o Novo Horizonte, quarta-feira, em Ipameri (GO). Para o técnico Luiz Carlos Fer reira, os jogadores precisam de motivação para a nova competição. "Não estamos enfrentando uma boa fase no Paulista, até admito. Mas agora estamos em uma competição nova e, por isso, o ânimo tem que ser novo", disse o técnico Ferreira aos seus jogadores. O time do ABC paulista poderá com um grande reforço. O meia Vander, ex-Ponte Preta e Vitória-BA, deve ser a novidade no interior goiano. Em compensação, o atacante Edmilson, ex-Palmeiras, contratado junto com Vander continua fora. A partida de volta acontecerá no dia 3 de março, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. No entanto, se vencer por diferença de dois gols, eliminará o Novo Horizonte em apenas um jogo.