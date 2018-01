Santo André: problemas em Maceió Ainda em plena disputa da Copa Libertadores, o Santo André inicia neste sábado, às 20h30, a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Querendo repetir a boa campanha do ano passado, mas sem os erros administrativos que custaram 12 pontos na tabela, o time do ABC Paulista estréia em Maceió (AL), no Estádio Rei Pelé, contra o CRB. O técnico Sérgio Soares terá dois problemas e duas dúvidas em relação ao time que venceu o Palmeiras, por 2 a 1, na última quarta-feira. O goleiro Júlio César e o zagueiro Diego Padilha estão vetados pelos médicos e devem ser substituídos, respectivamente, por Júnior e Gabriel. No meio campo existe uma dúvida entre Rafinha e Fumagalli, para o setor de criação. Mas o principal mistério está na dupla de ataque. "O Rodrigão, pela fase, deve jogar. Mas ainda não decidi quem sai entre Leandrinho e Sandro (Gaúcho)", deixou no ar o treinador. Para apagar a campanha ruim no Estadual, o técnico do CRB, Luiz Carlos Cruz, não pretende mudar muito o time-base. As únicas alterações devem ser as estréias do goleiro Charles, do lateral-direito Thúlio e do atacante Juninho Cearense.