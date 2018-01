Santo André promete ser mais ofensivo O Santo André deve ter uma postura mais ofensiva no jogo contra o São Paulo, quinta-feira, no Morumbi, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista. O técnico Luiz Carlos Ferreira não gostou do rendimento do time no primeiro tempo da partida do último domingo, também com o São Paulo, ainda na fase de classificação, e disse que vai dar uma injeção de ânimo para que os atletas entrem com mais vontade em campo. "Vamos conversar bastante e mudar nosso estilo de jogo. Seremos mais ofensivos, porque o empate favorece ao adversário", explicou ele. Desta vez, ao contrário do jogo de domingo, quando o empate servia aos dois times, o resultado igual colocará o São Paulo nas semifinais e provocará a eliminação do Santo André. O atacante Wesley Brasilia, que deve voltar ao time titular, disse que o time do ABC pode surpreender o São Paulo. "O Santo André tem condições de vencer o São Paulo no Morumbi. Não fizemos onze pontos por acaso. Faltou um pouco de respeito com os profissionais que trabalham aqui", afirmou ele. Apesar da nova disposição do time, Luiz Carlos Ferreira faz mistério e não divulga a escalação. O lateral-direito Dedimar recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Assim, o treinador pode colocar o lateral Alexandre ou surpreender escalando o volante Ramalho na posição.