Santo André promete surpreender Estrategista como um bom jogador de xadrez, o técnico do Santo André, Luiz Carlos Ferreira, faz mistério e promete muitas surpresas contra o São Paulo, nesta quinta-feira, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista. Ele ressalta que o jogo será decidido nos mínimos detalhes e em poucos minutos. "Acho que existem detalhes que vão definir a partida, é como se fosse um jogo de xadrez. Esse detalhe pode acontecer em 15 ou 20 minutos, o que nós treinamos reservadamente", enfatizou. Sabendo que só a vitória classifica o time à próxima fase, Ferreira admite partir para o ataque e lutar até o final pela classificação. "O São Paulo tem um grande time, mas o futebol se ganha dentro de campo. Estamos vivendo uma fase muito boa e queremos nos firmar com uma das forças do Estado". Por ter feito uma campanha melhor na primeira fase, o São Paulo joga em casa e pelo empate para garantir classificação á semifinal. Nesse ano, o Santo André vive um dos melhores momentos de sua história. Em janeiro, o time conquistou a Copa São Paulo de Juniores e revelou jogadores para o time profissional, como Denni, Richarlyson e Nunes - três destaques da equipe no Paulistão. O técnico Luiz Carlos Ferreira fará apenas uma mudança em relação ao último jogo: o lateral-direito Dedimar recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído por Alexandre. A alternativa mais ofensiva é a entrada de Wesley Brasília, que no último jogo entrou no lugar do volante Sérgio Soares.