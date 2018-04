Santo André: prova de fogo em Brasília Sem recuperar nenhum dos 12 pontos perdidos no STJD, mas ainda com chances de classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santo André tem prova de fogo neste sábado, a partir das 16h30. O time do ABC Paulista vai à Taguatinga enfrentar o Brasiliense, um dos favoritos ao título da temporada. O Brasiliense está na disputa pela liderança do primeiro turno. Atualmente é o terceiro colocado, com três pontos e duas vitórias a menos do que o Bahia. O Santo André, com 26 pontos, é o 15º colocado e precisa vencer seus três próximos jogos para pleitear a classificação. O técnico Sérgio Soares esperava contar com todo o elenco para o jogo, mas teve uma péssima notícia de última hora. Sandro Gaúcho, artilheiro do time com 10 gols, sentiu uma lesão no joelho e foi prontamente vetado. Em seu lugar, Camanducaia fará dupla com Marco Aurélio. "Jogamos sem ter nada a perder. O Sandro sempre é desfalque importante, mas temos boas peças de reposição. Vamos para tentar vencer, nada de empate", decretou o treinador. Outra novidade no time será o retorno do volante Ramalho, que volta de suspensão, mas faz também sua despedida do ABC Paulista. Ele se apresenta na segunda-feira ao São Paulo, onde vai reencontrar o zagueiro Alex, seu antigo companheiro de clube.