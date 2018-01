Santo André quebra jejum em Criciúma O Santo André não ganhava há 38 dias no Campeonato Brasileiro da Série B, mas quebrou o jejum nesta sexta-feira à noite, no Estádio Heriberto Hülse, ao bater no Criciúma, por 2 a 0, com dois gols do atacante Sandro Gaúcho. Depois de ficar quatro jogos sem vencer, o time do ABC chegou aos 25 pontos e, momentaneamente, ocupa a terceira posição, enquanto o time catarinense, com apenas 13 pontos, é por enquanto o 20.º colocado, e continua próximo do rebaixamento. A vitória teve a participação decisiva de Sandro Gaúcho, que concluiu duas belas jogadas de Rafinha, considerado o melhor em campo. Ele criou os dois lances mais importantes do jogo aos 20 minutos do primeiro tempo e aos 13 minutos do segundo. "Fiz a minha obrigação, marcando os gols, mas os méritos são do Rafinha", reconheceu Sandro Gaúcho, após o jogo. O Criciúma, que entrou em campo com três atacantes, deixou o campo debaixo de fortes vaias da torcida, que enfrentou o vento e o frio para ver mais um tropeço em casa, porque na última rodada tinha perdido para o Santa Cruz por 3 a 1. Os dois times voltarão a campo já na próxima terça-feira, abrindo a 15.ª rodada. O Santo André, no ABC, receberá a Anapolina, enquanto o Criciúma enfrentará o Vitória, em Salvador (BA).