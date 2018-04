Santo André quer começar a reação contra o São Paulo

Na 17.ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 24 pontos, o time está em declínio. Tanto que perdeu os últimos três jogos - para Flamengo, Atlético Mineiro e Santos.

A partida, válida pela 25.ª rodada, estava agendada para o estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista, mas a diretoria alegou que o gramado ainda necessitava de reparos e pediu para a CBF a mudança de local. A arrecadação deve ser maior também, uma vez que a média de público em casa tem sido muito pequena.

Em preparação para a partida, o elenco ficou desde a última terça concentrado e treinando na cidade de Águas de Lindóia, no interior paulista. O técnico Sérgio Soares poderá contar normalmente com a presença do zagueiro Cesinha, que foi julgado pelo STJD, mas pegou somente uma partida de gancho, já cumprida. Ele joga ao lado de Marcelo. Já o também zagueiro Cris segue de fora porque ainda cumpre suspensão.

O lateral-direito Cicinho está à disposição e disputa posição com Eduardo Ratinho, último reforço contratado. No meio de campo, Ricardo Conceição ainda se recupera de lesão e não deve atuar, assim como o meia Rodrigo Fabri. Desta forma, Sidnei e Júnior Dutra seguem como titulares ao lado de Fernando e Marcelinho Carioca. A boa notícia fica no ataque, já que Nunes e Wanderley retornam após suspensão devido o terceiro cartão amarelo.