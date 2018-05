Santo André quer diminuir salários para 2010

"A filosofia agora é diminuir as despesas porque é a realidade das competições que disputaremos no ano que vem. Temos de adequar nossas condições orçamentárias a esses campeonatos", disse o gerente de futebol, Juraci Catarino. O primeiro a se reunir com a diretoria será o zagueiro Cris.

A única renovação que parece certa é a do zagueiro Vinícius Orlando. Após se destacar na reta final e garantir a posição de titular, o defensor ganhou a confiança do técnico Sérgio Soares, que pediu sua permanência.

Enquanto isso, alguns destaques do time no ano passado devem mesmo deixar o clube em 2010. O goleiro Neneca, o lateral-direito Rômulo e o atacante Nunes receberam propostas de outros clubes e podem sair a qualquer momento.