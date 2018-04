Santo André quer somar 45 pontos para fugir da queda Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17.ª colocação, com apenas 24 pontos, o Santo André espera dobrar sua pontuação para se manter na elite. Este é o pensamento do técnico Sérgio Soares, que prevê o início da reação neste domingo, em sua estreia no comando da equipe, contra o Santos, na Vila Belmiro.