Santo André quer "voar" no Morumbi A uma vitória de conquistar uma vaga na fase final do Campeonato Paulista, o técnico do Santo André, Luiz Carlos Ferreira, acha que pode surpreender o São Paulo, neste domingo, no Morumbi. Por isso, ele promete colocar o time no ataque. "É claro que é um objetivo difícil, mas não impossível", afirmou o treinador do Santo André. Para ajudar o time, Luiz Carlos Ferreira promoverá uma palestra motivacional para os jogadores na manhã de domingo. O treinador não revelou o nome do palestrante, mas disse que seus jogadores vão "entrar em campo voando". Mesmo tendo todos os titulares à sua disposição, Luiz Carlos Ferreira prefere manter mistério até a hora do jogo, para tentar surpreender o técnico do São Paulo, Oswaldo Oliveira. A única mudança deve ocorrer no ataque, com a briga entre os jovens Denni e Nunes pela vaga de Fábio Reis.