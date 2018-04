Santo André recebe Grêmio na Copa SP A tabela dos jogos das oitavas-de-final da Copa São Paulo de Juniores desagradou ao técnico do Grêmio, Guilherme Marcuglia. Para o treinador, seu time vai entrar em desvantagem contra o Santo André, amanhã, às 16 horas, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com transmissão da TV Gazeta. A tabela com o horário e local dos jogos só foi divulgada na tarde de hoje pela Federação Paulista de Futebol, que organiza o evento. "Como jogamos no domingo e tivemos de viajar de São Carlos para São Bernardo do Campo esperávamos que nossa partida fosse na quarta", disse Marcuglia. Para o técnico, um dos pontos positivos do time, que não tem desfalques, é o fato de que vários titulares atuam no time principal do Grêmio e já estão acostumados à pressão de jogar fora de casa. Na equipe do Santo André, a classificação não foi surpresa e o técnico Elcio Avila afirma que o time tem condições de ir adiante. "Sabíamos que seria difícil, mas como já tínhamos derrotado o Corinthians e o Santos em amistosos acreditávamos ter condições de nos classificar. O treinador diz que seu único problema são alguns atletas que sentiram fadiga muscular após o jogo contra o Corinthians. Três jogos das oitavas serão quarta-feira, com destaque para o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro (os outros são União São João x Palmeiras B e Coritiba x Ponte Preta). Na quinta-feira, a competição prossegue com quatro partidas (São Paulo x Jundiaí, Portuguesa x Atlético Sorocaba, Santos x Flamengo e Palmeiras x Guarani).