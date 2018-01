Santo André recebe líder Santista Duas das maiores sensações do Campeonato Paulista, os líderes do Grupo 2, Santo André e Portuguesa Santista, fazem um jogo que pode garantir um dos dois times na segunda fase. Os dois estão invictos, somam os mesmos 10 pontos que o Santos e sonham com uma vaga. O jogo acontece neste domingo, às 16 horas, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, válido pela sexta rodada. O Santo André aposta na força da juventude para vencer a Santista e se garantir na segunda fase do Paulistão. As maiores esperanças do time estão nos pés de Nunes e Richarlyson, campeões da Copa São Paulo e que estão fazendo sucesso no time principal. Para esta partida, o técnico Luiz Carlos Ferreira poderá contar com a volta do meia Aílton no lugar de outro veterano, o volante Sérgio Soares. Na Santista a euforia é grande após a vitória contra o Santos. Mesmo assim o técnico Pepe trata de conter o otimismo e mantém os jogadores com os pés no chão. "Ainda não ganhamos nada. Temos que vencer o Santo André para quem sabe nos garantirmos na próxima fase". Para este jogo, o treinador não poderá contar com Nelsinho e Fabrício, suspensos. Luciano e Renato Medeiros ficam com as vagas.