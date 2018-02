Santo André reencontra o ex-técnico Depois da heróica classificação para a final da Copa do Brasil, o Santo André volta sua atenção para a partida deste sábado, às 16 horas, contra o Sport, no estádio Bruno Daniel, pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida marca o retorno do técnico Luiz Carlos Ferreira à Santo André. O atual comandante do Sport dirigiu o time do ABC paulista durante as primeiras rodadas da Série B, até aceitar uma proposta do clube pernambucano. Com três pontos negativos, o Santo André é o lanterna da Série B. Tudo porque perdeu 12 pontos no STJD por ter escalado jogadores irregularmente - ainda briga para reverter isso, em recurso que será analisado no dia 17 de junho. No Santo André, agora comandado por Péricles Chamusca, ocorrem duas mudanças em relação ao time que derrotou o 15 de Novembro, por 3 a 1, quarta-feira, em Porto Alegre. O atacante Osmar, que estava suspenso e tinha sido substituído por Makanaki, está de volta. Na lateral-esquerda, quem entra é Almir, no lugar de Da Guia.