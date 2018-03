Santo André renova com dois jogadores No último fim de semana, a diretoria do Santo André acertou a renovação de contrato do lateral-direito Dedimar e do meia Elvis. Os dois jogadores ficarão no clube até o Campeonato Paulista de 2005 e foram os primeiros a acertar a permanência no ABC. Eles também deverão estar em campo para a partida contra o Atlético-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil. Por outro lado, o atacante Fernando Fumagalli dificilmente entrará em campo para enfrentar o time mineiro, já que acertou sua transferência para o Marília e considera arriscado jogar por um clube depois de assinar com outro. Até o momento, Fumagalli é o único que não permanecerá no Santo André durante o restante da temporada. Com a eliminação no Paulistão e o fim do vínculo dos jogadores com o clube em 31 de março, a diretoria tenta manter o elenco para a partida de volta com o Atlético, em Belo Horizonte, no dia 7 de abril. Na verdade, não havia a expectativa de chegar tão longe na Copa do Brasil. Mas, jogando em casa, o Santo André venceu por 3 a 0. A idéia da diretoria agora é renovar os contratos também para o Brasileiro da Série B, que começa dia 24 de abril.