Santo André renova com Romerito Pensando na disputa da Libertadores, o Santo André anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o lateral Romerito, que tem 29 anos e foi o capitão do time na conquista da Copa do Brasil em 2004. Além de Romerito, a diretoria confirmou o retorno do volante Ramalho, dispensado pelo São Paulo, e do ala Richarlysson, que estava jogando no futebol austríaco. Os três jogadores se reapresentam com o restante do elenco no dia 3 de janeiro. Anteriormente, já tinha sido contratados o atacante Leandrinho, o ala André Luiz e o meia Aílton. Os jogadores do Santo André realizaram nesta quarta-feira o último treino do ano. Depois, foram dispensados para as festas de fim de ano. A pré-temporada, em janeiro, será na cidade de Porto Feliz.