Santo André renova fé em Aparecida Os jogadores do Santo André começaram a treinar, nesta terça-feira, na cidade de Mauá (SP), na Grande São Paulo, onde concentram-se até a sexta-feira, quando enfrentam o Grêmio pela rodada de abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes, porém, na segunda-feira, passaram na cidade de Aparecida do Norte (cerca de 200 quilômetros da capital paulista), onde rezaram na Basílica de Nossa Senhora, pedindo proteção para os próximos jogos. Time - O técnico Sérgio Soares poderá ter boas novidades para enfrentar os gaúchos, no Estádio Bruno José Daniel. O zagueiro e capitão Dedimar está em tratamento intensivo e, apesar de ter sido preservado dos treinos, deverá estar em condições para jogar. O ataque pode ter a volta de Rodrigão, que passou por três cirurgias na mão, mas já está praticamente liberado para jogar.