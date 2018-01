Santo André repete planejamento O Santo André espera repetir em 2005 o sucesso da temporada passada, quando sagrou-se campeão da Copa do Brasil e garantiu vaga na Copa Libertadores da América. Por isso mesmo, a diretoria resolveu apoiar a comissão técnica, repetindo o mesmo planejamento adotado em 2004, com o elenco se concentrando por duas semanas na pré-temporada. Nesta terça-feira os jogadores comandados pelo técnico Luiz Carlos Ferreira começaram a treinar na cidade de Porto Feliz, perto de Itu (SP), no Hotel Fazenda El Shaddai. Uma segunda etapa começa sábado, dia 8, em Jarinu, também no interior. Nesta fase, Luiz Carlos Ferreira terá a oportunidade de acertar os últimos detalhes para a estréia no Campeonato Paulista que acontece dia 19, contra o Paulista, no estádio Bruno Daniel. A principal novidade na reapresentação do elenco foi a presença do ala-esquerdo Richarlyson, que retornou de empréstimo ao Áustria Salzburg. O clube também definiu o contrato do meia Fernando Fumagalli, ex-Santos, Guarani e Corinthians, que chegou a ser anunciado como reforço do Sport Recife.